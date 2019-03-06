شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 2491 سيارة نيسان لعيوب خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2491 مركبة من ماركة نيسان “Altima”موديل ، 2016 – 2017، وذلك لخلل في قفل الباب الخلفي قد يؤدي عند خفض النافذة إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك المركبة.



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