«أرامكو» تعرف طلاب الحد الجنوبي على الفرص الوظيفية

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وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة أن مثل هذه اللقاءات التعريفية مع الجامعات والشركات تتيح للطلاب بحث الفرص التعليمية والوظيفية ليتعرفوا من خلالها على المسارات التعليمية المتاحة والفرص الوظيفية التي يمكنهم الإبداع والنجاح في مستقبلهم التعليمي والمهني.
وركز اللقاء، على التعريف بشركة أرامكو السعودية وأدوارها الرائدة وكيفية الالتحاق بها والتعريف بشروط القبول في برنامج التدرج الوظيفي لخريجي المرحلة الثانوية وبرنامج الابتعاث الخارجي، والفرص الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل والتي تتوافق مع متطلبات الخطة التنموية والاستراتيجية.
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