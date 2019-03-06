شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعرف طلاب الحد الجنوبي على الفرص الوظيفية والان نبدء بالتفاصيل

تنظم شركة أرامكو السعودية بالشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان أمس، لقاءً بهدف التعريف ببرامج التدريب والتطوير المنتهية بالتوظيف لطلاب المرحلة الثانوية في محافظات الحد الجنوبي، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة عبدالرزاق بن محمد صميلي ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد المهني بتعليم جازان أحمد ضعافي والمرشدين الطلابيين بالمدارس وأعضاء وحدة الخدمات الإرشادية.

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة أن مثل هذه اللقاءات التعريفية مع الجامعات والشركات تتيح للطلاب بحث الفرص التعليمية والوظيفية ليتعرفوا من خلالها على المسارات التعليمية المتاحة والفرص الوظيفية التي يمكنهم الإبداع والنجاح في مستقبلهم التعليمي والمهني.

وركز اللقاء، على التعريف بشركة أرامكو السعودية وأدوارها الرائدة وكيفية الالتحاق بها والتعريف بشروط القبول في برنامج التدرج الوظيفي لخريجي المرحلة الثانوية وبرنامج الابتعاث الخارجي، والفرص الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل والتي تتوافق مع متطلبات الخطة التنموية والاستراتيجية.