تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 14693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 18739 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 707 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1784 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.

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