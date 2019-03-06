شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالى ينخفض وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الدولار الاسترالى لأقل مستوى فى شهرين اليوم الأربعاء، بعد أن دعمت دلائل على التباطؤ الاقتصادى توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق هذا العام.

واتسمت التعاملات الأخرى فى أسواق الصرف بالهدوء إلى حد كبير، وظل الدولار الأمريكى قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات مبيعات المنازل الجديدة وقطاع الخدمات القوية التى صدرت أمس، فى حين استقر اليورو قبل اجتماع البنك المركزى الأوروبى غدا الخميس.

وبلغ معدل النمو الاقتصادى فى أستراليا 0.2 % فى الربع الأخير من العام، ليقل عن التوقعات البالغة 0.3 %.

ونزل الدولار الأسترالى 0.8 % إلى 0.7028 دولار أمريكى وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير.

ومقابل الين سجل الدولار الأسترالى نزولا حادا بينما ضعف الدولار النيوزيلندى جراء اتساع نطاق المخاوف المرتبطة باقتصاد أستراليا.

ولم يطرأ أى تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 96.989 بعد أن سجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.008 يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار الليلة الماضية إذ ساهمت بيانات قوية مفاجئة فى تهدئة بعض المخاوف بشأن وضع أكبر اقتصاد فى العالم.

ونزل اليورو قليلا إلى 1.1305 دولار ليحوم قرب أقل مستوى فى أسبوعين مقابل العملة الأمريكية، مع تأهب المستثمرين لاحتمال أن يشير البنك المركزى الأوروبى غدا لتأجيل رفع أسعار الفائدة إلى العام المقبل، ومن المتوقع أيضا أن يعيد البنك إطلاق قروض مصرفية طويلة الأجل قريبا لمواجهة التباطؤ الاقتصادى.

واستقر الجنيه الاسترلينى قرب أقل مستوى فى أسبوع بفعل جنى الأرباح وتجدد المخاوف بشأن تصويت البرلمان الأسبوع المقبل على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسجلت العملة الكندية 1.3373 دولار كندى للدولار الأمريكي، وهو أقل مستوى فى نحو ستة أسابيع، متضررة من المشاكل التجارية والضبابية السياسية محليا وتوقعات بأن البنك المركزى الكندى يقترب من تغير اتجاه سياسته.

وارتفعت العملة اليابانية قليلا إلى 111.83 ين مقابل الدولار الأمريكى.