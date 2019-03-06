شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% خاسرة 87.85 نقطة، لتصل إلى مستوى 9922 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 1.6 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال قطرى عبر 951 صفقة، وارتفع 9 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقر 3 أسهم. وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاعى البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.59%.

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