بدء تسليم 880 قطعة أرض سكنية لحاجزى القرعة بمدينة قنا الجديدة 7 أبريل

كتب أحمد حسن



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 880 قطعة أرض سكينة بالحيين الثالث والرابع، لحاجزى أراضى القرعة، بالمرحلة الثامنة بمدينة قنا الجديدة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 7/4/2019، وحتى يوم الخميس 9/5/2019.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الثالث بمنطقة مسلسل 1، بمساحة 209 م2 للقطعة، من 667 : 706، يوم الأحد 7/4/2019، والقطع من 707 : 746، يوم الاثنين 8/4/2019، والقطع من 747 : 786، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 787 : 826، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من...