حمدان بن راشد يُطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019

دبي - الخليج 365 :

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، اليوم الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشرق الأوسط للكهرباء، والذي يعتبر أهم فعاليات قطاع الطاقة الإقليمي.

ويقام المعرض، الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة، في مركز دبي التجاري العالمي حتى 7 مارس الجاري، وذلك بمشاركة 1600 من الشركات الكبرى والشركات الناشئة من شتى أنحاء العالم، والتي ستسلّط الضوء على أحدث الحلول الهادفة إلى تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

ويشير تقرير "مستقبل قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي أعدّته شركة ’فينتشورز أونسايت‘ ليتم طرحه خصيصاً خلال المؤتمر، إلى أن المنطقة ستحتاج إلى 152 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات لتوليد الكهرباء، و108 مليارات دولار من أجل نقلها وتوزيعها بحلول 2022. وسيقوم خبراء عالميون خلال المعرض على تسليط الضوء على أحدث حلول الطاقة والإضاءة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة المنطقة.

وأجرى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جولة على مختلف أجنحة المعرض الذي يغطي 15 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، رافقه خلالها سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الأعلى للطاقة والمدير والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)؛ وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام مركز دبي التجاري العالمي. وتعرف سموه خلال جولته على أحدث المنتجات والخدمات المعروضة التي تعد بمستقبل أكثر ذكاءً وازدهاراً للقطاع في خمسة مجالات رئيسية: توليد الطاقة، ونقل وتوزيع الطاقة، والإنارة، والطاقة الشمسية، وتخزين وإدارة الطاقة.

وسيواصل معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019 دعم القطاع لإتاحة منصة مثالية لزواره ليطرحوا أبرز ابتكاراتهم ومنتجاتهم الجديدة المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن دورته هذا العام فعاليات جديدة مثل أول مؤتمر يتناول موضوع الإنارة عبر إنترنت الأشياء، وذلك في إطار برنامجه الموسع لمشاركة المعرفة.

كما سيشهد معرض ’كهرباء الشرق الأوسط‘ عرضاً تفاعلياً حصرياً بتاريخ 7 مارس للفيلم الوثائقي الحائز على عدة جوائز "نقطة اللاعودة" (Point of No Return)، والذي يسلّط الضوء على الرحلة التاريخية لطائرة ’سولار إمبلس‘ (Solar Impulse) التي تعتبر أول طائرة تجول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل كامل، ويلي الفيلم جلسة تفاعلية مع مخرجي الفيلم كوين كانالي ونويل دوكستادر.

وقالت كلاوديا كونيتشنا، مديرة المعارض لدى ’مجموعة إنفورما الصناعية‘: "تتسم دورة هذا العام بكونها الأكثر ابتكاراً وتفاعلية في تاريخ المعرض الذي انطلق قبل أكثر من أربعين عاماً؛ إذ تقدّم برنامجاً موسعاً لمشاركة المعرفة، ومحتوىً جديداً ومتنوّعاً، بالإضافة إلى عرض فيلم ’نقطة اللاعودة‘ الذي سيكون من شأنه تحسين تجربة الزوّار بشكل كبير، علاوةً على تزويد العارضين بإمكانيات أفضل للوصول إلى جمهورهم المستهدف".

وأضافت: "سيثري برنامج المؤتمر الموسّع فعاليات المعرض ليعزز مكانته كأفضل منصة لروّاد قطاع الطاقة ممن يحدثون نقلات نوعية كبيرة في أنماط حياتنا وتواصلنا ويدفعون عجلة التقدم نحو المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن ’معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019‘ ينعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مركز دبي التجاري العالمي حتى 7 مارس.