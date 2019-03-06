بروج وبورياليس تستعرضان مجموعتهم المعززة من حلول قطاع الطاقة في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019

دبي - الخليج 365 :

تستعرض شركتا بروج وبورياليس الرائدتان عالمياً في إنتاج الحلول المتقدمة من البولي أوليفينات أحدث مجموعاتهما من الحلول البلاستيكية المعززة لكابلات نقل وتوزيع الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والاتصالات وذلك خلال مشاركتهما في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019 الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة 5-7 مارس الجاري.

مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول العالمية المستوى

ينعكس التزام شركة بروج نحو تطوير قطاع البلاستيك بشكل واضح في استكمالها للتشغيل الكامل لمجمع بروج 3 في الرويس بأبوظبي في عام 2016. ومنذ ذلك الحين وسعت الشركة مجموعتها من المنتجات والحلول لتشمل منتجين إضافيين وهما Borlink™ LS4201H الخاص بتطبيقات كابلات الجهد العالي و Visico™الخاص بتطبيقات كابلات الجهد المنخفض. ويتم تصنيع كلا المنتجين في مصنع بروج للبولي إيثيلين المترابط (XLPE) الحديث في الرويس.

حلول مصنعة حسب الطلب لتحقيق مزيد من المرونة

في الوقت الذي اعتاد فيه قطاع صناعة الأسلاك والكابلات العالمي أن يركز بشكل أكبر على مستوى الجهد الكهربائي كمعيار قياسي لتحديد قدرة كابلات الطاقة، تسعى المرافق الخدمية بشكل متزايد لإيجاد حلول للكابلات تكون أكثر تماسكاً وذلك تماشياً مع الاتجاه في التغيير من التركيز على التصميم إلى التركيز على الأداء الوظيفي. وضمن هذا السياق، بدأت شركة بروج بإنتاج حلول البولي إيثيلين المترابط (XLPE) التي يتم تصميمها لتتماشى ليس فقط مع الجهد الكهربائي المطلوب، ولكن أيضاً لتتحمل أقصى أشكال الضغط الناتج عن عمليات التصنيع.

وقال أحمد الشامسي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج "تسرنا المشاركة في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019 كأحد الشركاء المعتمدين لقطاع صناعة الأسلاك والكابلات حيث يمكننا لقاء عملائنا في المنطقة وإطلاعهم على أحدث منتجاتنا المصنعة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الطاقة العالمي." وأضاف "سنواصل توفير حلول مميزة تضيف قيمة مهمة على أعمال شركائنا وعملائنا، فمن خلال تطوير أصولنا الإنتاجية عبر مواصلة الاستثمار وتوسعة نطاق مجموعاتنا من الحلول البلاستيكية وتعزيز ارتباطنا بالشركات العاملة في قطاع الطاقة يمكننا أن نوفر مجموعة شاملة من الحلول المصنعة خصيصاً وحسب الطلب وعلى نطاق عالمي."

يتم تصميم مركبات Borlink™ LS4201H البلاستيكية الجديدة لتدخل في تصنيع مواد عزل الكابلات الكهربائية ذات الجهد العالي حتى 161 كيلوفولت ولتتحمل ضغطاً ناتجاً عن عمليات التصنيع يصل إلى 7 كيلوفولت/ميليمتر، وبذلك تُكمّل هذه المركبات منتجنا الموجود حالياً وهو Borlink™ LS4201S المخصص لكابلات الطاقة حتى 230 كيلوفولت وليتحمل ضغطاً ناتجاً عن عمليات التصنيع يصل إلى 10 كيلوفولت/ميليمتر. ومن خلال إنتاجها لهذه المركبات ضمن مستويات نقاء فائقة ومتماثلة مع تقنية Borlink™، أصبحت بروج أكثر قدرة على توفير مجموعة متنوعة من حلول البولي إيثيلين المترابط (XLPE) المصنعة خصيصاً لما تتميز به من خواص النقاء المختلفة مما يوفر لمصنعي الكابلات مرونة وإمكانية أكبر لتلبية الاحتياجات الوظيفية الخاصة لمنتجاتهم.

تتميز مركبات Borlink™ LS4201H البلاستيكية بالموثوقية والأمان في مقاومة درجات الحرارة الحارقة أثناء عمليات الإنتاج الطويلة وعبء أقل في تفريغ الغاز. كما إن الكابلات المصنعة من مركبات LS4201H قد تم اختبارها وتوافقها مع معايير IEC 60840 القياسية العالمية بعد أن أظهرت توافقاً ومتانة واضحة كأحد حلول بروج من البولي إيثيلين المترابط التي أثبتت جدارتها في أكثر ظروف الاختبار تحدياً.

من جهته قال جونغ سوسيلو ويليام، نائب الرئيس التنفيذي لمركز تسويق الطاقة في بروج "من خلال المنتجات المتنوعة الجديدة التي نوفرها لقطاع الطاقة أصبحنا أكثر قدرة على تزويد عملائنا بالحلول التي يحتاجونها لتحسين عملياتهم الإنتاجية وتنويع منتجاتهم." وأضاف "سنواصل تزويد الأسواق المحلية والإقليمية بحلولنا المستدامة التي تضيف قيمة مهمة بفضل خصائص المعالجة الفريدة التي تتميز بها واحتياجها للصيانة بشكل أقل مع خفض واضح في تكاليف التركيب وفترات صلاحية أطول وأمان أكبر."

تحسين موثوقية التوريد

إن استثمار بروج في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمنتجات Visico™ ستسهم في تعزيز قدرة بروج على تزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط بحلول للكابلات ذات الجهد المنخفض.

وقال بارت فيرهول، مدير إدارة تسويق حلول الطاقة في شركة بورياليس "نركز اهتمامنا على تعزيز التزامنا على نطاق عالمي بالدخول في استثمارات طويلة الأمد لتطوير تقنياتنا المرخصة وخبراتنا في هذا المجال ونعتزم استناداً لذلك تعزيز سجلنا المميز في توفير الحلول لقطاع صناعة الأسلاك والكابلات. كما يدرك عملاؤنا حول العالم بأنهم يمكنهم دوماً الاعتماد علينا لنحافظ على مكانتنا الرائدة في التكنولوجيا لدعم أكثر فروع هذه الصناعة تطلباً الآن وفي المستقبل."

وتوفر منتجات Visico™ لمصنعي الكابلات الميزات التالية:

أداء معزز في مقاومة درجات الحرارة الحارقة أثناء عمليات الإنتاج الطويلة مما يوفر إنتاج أعلى وتلفيات أقل

ملاءمة أكبر في توافقها مع المواد مقارنة بالمنتجات المركبة أو المختلطة

عمليات أسهل في مناولة المواد، حيث يستخدم النظام اثنان من المركبات مقارنة من حلول البولي إيثيلين القياسية ذات الجهد المنخفض

تكلفة أقل في استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية

حلول ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز موثوقية الكابلات

إن زيادة عدد السكان في مدن الشرق الأوسط أدى إلى زيادة في الطلب على الحلول ذات الجودة العالية والقيمة المضافة دعماً لموثوقية الكابلات.

وتتميز حلول البولي إيثيلين مثل Visico™ في هذه المنطقة بأنها بديل جيد ذو صلاحية طويلة لمادة PVC بفضل: