شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع مخزون أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت أسعار النفط اليوم بفعل توقعات إيجابية للإنتاج من شركتين أمريكيتين كبيرتين لإنتاج النفط وارتفاع مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.47 دولار للبرميل، منخفضة 39 سنتا أو 0.6 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 % أو 41 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل.



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