شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاءات الرياض" يختتم فعالياته باستضافة 23 ألف زائر والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس، فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019، الذي نظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك في بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسجل الملتقى الذي استمرت فعالياته لـ 3 أيام، إقبالًا من الزوار بلغ أكثر من 23 ألف زائر من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب العمل، والموظفين والموظفات، والباحثين والباحثات عن عمل، والطلاب والطالبات.

واستفاد زوار ملتقى لقاءات الرياض من المسارات التي احتضنتها أروقة المعرض المصاحب للملتقى، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.

في حين قدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.