النفط ينخفض بفعل ارتفاع مخزون أمريكا وتوقعات متفائلة للإنتاج الصخري

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بفعل توقعات إيجابية للإنتاج من شركتين أمريكيتين كبيرتين لإنتاج النفط وارتفاع مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على تخفيضات الإنتاج التي تقودها “أوبك”.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.47 دولار للبرميل، منخفضة 39 سنتا أو 0.6% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وانخفض برنت إلى 65.22 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% أو 41 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل.

ونشرت شيفرون وإكسون موبيل تقديرات بشأن الإنتاج في حوض برميان، أمس الثلاثاء، تشير إلى زيادة إنتاج النفط الصخري. كما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أيضا زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس إلى 451.5 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت لزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وتقوض الزيادة في إنتاج أمريكا الشمالية الجهود الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لخفض الإمدادات.