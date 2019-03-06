الان تتابع الذهب يرتفع فوق أقل مستوى في 5 أسابيع مع توقف صعود الأسهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفع الذهب، اليوم، إثر تعافيه في الجلسة السابقة من أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أسابيع، مدعوما بتوقف الاتجاه الصعودي للأسهم العالمية، في حين حدت قوة الدولار من المكاسب.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1290.04 دولار للأوقية بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وكان قد نزل إلى 1280.70 دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 25 يناير الماضي.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1289.60 دولار للأوقية.

بينما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.

وقال محللون إن الأسواق تتوخى الحذر إزاء الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتنتظر تطورات المحادثات بين الاقتصادين الكبيرين بعد حرب الرسوم الجمركية بينهما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب سيرفض أي اتفاق غير مثالي لكن الطرفين سيواصلان العمل من أجل إبرام اتفاق مما جدد المخاوف في السوق.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، نزل السعر الفوري للبلاديوم 0.5% إلى 1507.77 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.1% إلى 15.14 دولار للأوقية بعد أن هبطت لأقل مستوى منذ 27 ديسمبر في الجلسة السابقة.

وفقد البلاتين 0.4% ليسجل 833.10 دولار للأوقية.