تنفيذيون يؤكدون أهمية تطوير مهارات الباحثين عن عمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد قياديون تنفيذيون مختصون في الموارد البشرية أهمية حرص الباحثين والباحثات عن عمل، على تطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع التغيرات الكبيرة في وظائف سوق العمل، والإلمام بوظائف المستقبل ومتطلباتها المهارية.

وقال نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف المهندس فهد العمران، خلال جلسة حوارية استضافها ملتقى لقاءات الرياض 2019 إن الصندوق يدرك التغيرات الكبيرة في وظائف سوق العمل، واتجاهات التوظيف والمستوى المهاري خلال السنوات المقبلة، ولذلك أوجد قنوات لتطوير الذات وتقديم برامج تدريبية حديثة ومتطورة، منها: منصة «دروب» للتدريب الالكتروني، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، كما يقدم دعما يصل إلى 30% ويمتد ثلاث سنوات، لدعم تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين والسعوديات.

وأضاف أنه يوجد تحد كبير أمام الباحثين عن عمل، لاستكشاف المهارات المستقبلية والقدرات المطلوبة في سوق العمل، ومن أجل ذلك يعمل الصندوق على دعم وتمكين الباحثين عن عمل وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني لهم، لتمكينهم من التغلب على هذه الصعوبات والالتحاق بسوق العمل.

مهارات ومواهب

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير إن الشهادة الجامعية لم تعد السلاح الأوحد لطالب العمل للحصول على الوظيفة المناسبة، مضيفا أن الوظائف المطلوبة في سوق العمل تغيرت بشكل جذري، وأصبحت تحتاج إلى الكثير من المهارات والمواهب الجديدة، كما زادت التحديات على القطاع الخاص من أجل توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية المؤهلة.

وأكد أن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي للمنشأة ويجب عليها المحافظة عليه، لافتا إلى أن التنقل الوظيفي للموظف ظاهرة غير صحية، إلا أنه تحكمه التغيرات الكبيرة الحالية في سوق العمل.

وأضاف السفير أنه يجب على الباحثين عن عمل عدم الانتظار حتى التخرج، من أجل مزاولة العمل في سوق العمل، والاستفادة من أنماط العمل المتوفرة في السوق السعودي، والتي من بينها العمل الجزئي والعمل عن بعد، والبرامج التدريبية الالكترونية المتوفرة.

قدرات التواصل

وأوضح رئيس الموارد البشرية في مجموعة أكسيوم تيليكوم محمد الطائفي أن الفرد بإمكانه اكتساب مهارات جديدة وتنمية وتطوير المهارات التي لديه مسبقا، وتجاوز نقاط الضعف التي لديه، مؤكدا ضرورة تنمية قدرات التواصل مع الآخرين، وتنميتها مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن العصر الحالي ألغى وظائف كثيرة كانت متوفرة في السابق، واستبدلها بوظائف جديدة لم تكن معروفة سابقا، وتعتمد على استخدام التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تعامل الباحثين عن عمل مع النمط الجديد لوظائف سوق العمل.

وحث الشباب والشابات على الحرص على التدريب والعمل أثناء الدراسة في المرحلة الجامعية، وتعلم أخلاقيات العمل، والمشاركة في ورشة العمل والبرامج التدريبية على رأس العمل.