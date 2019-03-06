العدل تنشر 6260 حكما تجاريا على بوابتها الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نشرت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية 6260 حكما صادرا من المحاكم التجارية، حرصا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية.

ووفق بيان للوزارة أمس يمكن الاطلاع على الأحكام بـ 4 خطوات، من خلال الدخول على بوابة الوزارة على الرابط: www.moj.gov.sa.

وقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ 35 من نظام المرافعات الشرعية.

وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، بدورها إلى نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة وزارة العدل على أن من شأنه منح المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.