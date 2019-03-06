22 مشروعا متوقعا طرحها بمدينة جازان للصناعات الأساسية في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حفزت الهيئة الملكية للجبيل وينبع «الهيئة الملكية بجازان» قطاع المقاولات بمنطقة جازان للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإنشائية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، خلال اللقاء الذي جرى بالتنسيق مع غرفة جازان بمسرح الغرفة.

ودعا مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بجازان الدكتور حسين الفاضلي، المقاولين إلى استثمار الفرص المتاحة، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين الهيئة الملكية والهيئة السعودية للمقاولين، لتنظيم لقاءات مماثلة في عدد من مناطق المملكة.

وتابع المشاركون في اللقاء عرضا لـ 22 مشروعا متوقعا طرحها خلال عام 2019، بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، من بينها إنشاء مستشفى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بسعة 70 سريرا المرحلة الأولى، وإنشاء السكن العائلي للمنطقة السكنية وإنشاء سكن الممرضات ومساكن عامة، فضلا عن إنشاء وتجهيز مرافق تعليمية، ومركز تطوير الأعمال.

وقدم المتخصصون بالهيئة الملكية بجازان كذلك عرضا عن مشاريع التشغيل والصيانة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمتوقع طرحها خلال العام الحالي.

مشاريع إنشاءات متوقع طرحها خلال 2019: