5 اتفاقيات لتوفير منتجات طبية حديثة بأسعار تنافسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية »نوبكو« أمس، خمس اتفاقيات تستهدف توفير منتجات طبية حديثة وبأسعار تنافسية.

وتضمنت الاتفاقيات اتفاقيتين مع وزارة الصحة نصتا على تخصيص ميزانيات المشتريات الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة إلى «نوبكو»، ونقل ملكية المخازن الطبية الرئيسية التابعة للوزارة إلى شركة «نوبكو».

كما وقعت مذكرة تفاهم لدراسة مشروع نقل سلاسل الإمداد والتموين الطبي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع إلى شركة «نوبكو»، واتفاقية لتعزيز التعاون المشترك مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، واتفاقية أخرى مع مستشفى قوى الأمن لتطبيق منصة السوق الالكتروني.

سلسلة إمداد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نوبكو» فهد الشبل إن توقيع الاتفاقيات يؤكد جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتمكين المشتريات الحكومية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدا بتعاون الجهات ذات العلاقة لتفعيل الشراكات بما يخدم قطاع الرعاية الصحية ويسهم بدعم الأهداف التي تسعى «نوبكو» لتحقيقها.

وأضاف الشبل أن استراتيجية الشركة لتطوير نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، تستهدف سد حاجة المرافق الصحية بأحدث المنتجات الطبية وبأسعار تنافسية وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة، مشيرا إلى دور «نوبكو» كسلسلة إمداد ذات قيمة توفر أعلى مستويات الجودة والشفافية في إدارة وتموين الإمدادات الطبية للمنشآت الصحية، وتعمل مع شركائها على تقديم رعاية استثنائية للجميع وفق منهج جديد يستند على قوة التقنية المتكاملة والاتصال.

توفير 7919 بندا

وأكد الشبل أن «نوبكو» تعمل ضمن منظومة صحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية، وتمكين المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، وتنظيمه من خلال تأسيس نظام متطور لإدارة الشراء الموحد ساعد الجهات الصحية على توفر حاجتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث أسهمت خلال العام الماضي في توفير 7919 بندا طبيا بمشاركة 47 جهة صحية حكومية، كانت حصة المصانع الوطنية فيها 17.6%.

90 % التوطين

وأشار الشبل إلى أن «نوبكو» تستند على بنية تحتية بتقنيات حديثة تعزز التحول الرقمي وأتمتة وتطوير النظم لتحقيق كفاءة الأعمال والإيفاء باحتياجاتها الحالية والمستقبلية، كما تعتمد على كفاءات وطنية مؤهلة تدير كل العمليات التشغيلية والإدارية، وذلك بعد أن قفزت نسبة توطين الوظائف في الشركة من 70% عام 2017 إلى 90% عام 2018.

ولفت إلى المشروعات والمبادرات التي سيجري إطلاقها خلال العام الحالي تتمثل في إطلاق الدليل الموحد للبنود الطبية، ونظام إدارة العقود الذكية لتنظيم العلاقة بين الموردين والجهات الصحية، إضافة إلى خدمة وصفتي ومنصة السوق الالكتروني.

ترسيخ التعاون

من جانبه أشار مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في «نوبكو» سلطان المرشد إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسهم بترسيخ التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفتح آفاقا جديدة للتواصل مع المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز قيمة الشركة ضمن المشهد الإعلامي كشركة وطنية تعنى بتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة، وتعمل وفق شراكات استراتيجية لتحفيز الصناعة الوطنية لتمكين المحتوى المحلي وتوظيف الكوادر الوطنية بما يدعم رؤية 2030 ويلبي تطلعات الدولة لتمكين المشتريات الحكومية وتشجيع الاستثمارات إضافية تحقق التنوع الاقتصادي المطلوب.

5 اتفاقيات

اتفاقية مع وزارة الصحة لتخصيص ميزانيات مشتريات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لـ»نوبكو» اتفاقية مع وزارة الصحة لنقل ملكية المخازن الطبية الرئيسية التابعة للوزارة إلى «نوبكو» مذكرة تفاهم لدراسة مشروع نقل سلاسل الإمداد والتموين الطبي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع إلى «نوبكو» اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق اتفاقية مع مستشفى قوى الأمن لتطبيق منصة السوق الالكتروني

شركة «نوبكو»:

شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست بهدف توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق نظام الشراء الموحد لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى عمليات النقل والتخزين بجودة وكفاءة عاليتين.