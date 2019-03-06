شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يكرم العاملين المتميزين رياضيا بعد حصولهم على ميداليات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، اثنين من العاملين المتميزين رياضياً من أبناء الهيئة بشهادات تقدير وجوائز مالية بعد حصولهما على ميداليات عالمية، وذلك تقديراً لما حققاه من إنجازات فى المجال الرياضى ودعماً وتحفيزاً لهما على بذل المزيد من الجهد لرفع علم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية التى يشاركان فيها.

وقال عصام الصغير، إن العاملين هم الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها الهيئة ودعمهم وتنمية مهاراتهم ضمن اولويات مجلس الادارة، ونحرص دائماً على تكريم المتميزين منهم فى مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضى، بهدف دعم التنافس الايجابى بين العاملين وحثهم على التميز وتأكيداً على دورهم الفعال فى دعم مسيرة الهيئة وتحقيق رسالتها.

كما توجه عصام الصغير رئيس الهيئة بالتهنئة للكابتن رامى عبد العاطى والكابتن ابو الحسن محمود على الانجاز الذى حققاه بفوزهما بالمراكز الأولى فى بطولات عالمية، مؤكداً على دعم الهيئة الكامل لهما، لتحفيزهما على تحقيق العديد من البطولات فى الفترة القادمة، مشيراً الى ضرورة ترسيخ روح المنافسة الرياضية بين العاملين لتنمية الجانب الرياضى والنفسى لهم.

جدير بالذكر، أن الكابتن رامى عبد العاطى التابع لمنطقة بريد الغربية قد حصل على الميدالية الذهبية فى البطولة الافريقية للسومو 2019 والتى اقيمت فى المغرب، الأمر الذى ساهم فى حصول منتخب مصر على البطولة، كما حصل الكابتن ابو الحسن محمود التابع لقطاع الشبكات على المركز الاول فى بطولة العالم للبياثل والترايثل "فرق" والتى اقيمت بالغردقة، كما حصل على المركز الاول "فردى" فى بطولة أوكرانيا الدولية للخماسى الحديث.