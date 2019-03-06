شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تبحث مع المؤسسات الدولية اشترطات إقراض الصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، الأحد المقبل ندوة عن الدور الإيجابى الذى يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم به فى منظومة إدارة المخلفات وآثارها على التنمية الاقتصادية.

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وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الندوة تعقد بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق وممثلين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية –EBRD وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

وأوضح الشافعى، أن الندوة ستناقش الشروط الواجب توافرها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل من المؤسسات المالية بالإضافة إلى الدور الذى تمكن أن تلعبه المشاريع والصناعات الصغيرة فى إدارة المخلفات وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية.