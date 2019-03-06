شكرا لقرائتكم خبر عن أكواباور توقع اتقافية لتمويل مشروع رابغ 3 البالغ تكلفته 2.6 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن نجاحها في توقيع مجموعة من اتفاقيات تمويلية كبرى لإنشاء محطة جديدة، بسعة إنتاجية تصل إلى 600 الف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وبتكلفة استثمارية تبلغ 2,625 مليار ريال سعودي (700 مليون دولار)، ولتصبح المحطة إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم يتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه فقد أنشئت شركة "رابغ الثالثة" الجديدة الخاصة بالمشروع، وتبلغ حصة شركة "أكوا باور" فيها 70%، فيما تعود ملكية الحصة المتبقية بنسبة 30% إلى شركة "أخوان السعودية التجارية".

وتقود أكواباور السعودية تحالفاً تجارياً مع "شركة أخوان السعودية التجارية" لإنشاء محطة "رابغ 3 لتحلية المياه" في المملكة.

وحسب بيان الشركة ستموّل الصفقة عبر صندوق محدود الموارد تشارك فيه بنوك "ناتيكسس" و"أم يو أف جي" و"سامبا" و"بنك الرياض"، حيث تم اختيارهم كجهات تنظيم رئيسة للتمويل، حيث يقدم بنك الرياض أيضاً قرضاً مرحلياً لتسيير المعاملة المالية في بداية الشهر الجاري.

وكان المركز الوطني للتخصيص السعودي قد وقع في ديسمبر الماضي أولى مبادرات برنامج التخصيص والتي تتمثل في مشروع رابغ 3 لإنتاج المياه المستقل؛ وفاز بها تحالف شركة أكوا باور.

وأشار المركز إلى أن الموعد التشغيلي للمشروع بحلول عام 2022، لافتا إلى أن المشروع سيخدم منطقة مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام.

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ووقعت شركة أكوا باور السعودية في نوفمبر الماضي مع الحكومة المصرية عقدا لبناء محطة كهرباء بطاقة 2250 ميغاوات، في الأقصر، بقيمة 2.3 مليار دولار.

وتسعى أكوا باور للتوسع أيضا بالمنطقة حيث ذكرت مجلة ميد في مايو الماضي أنها تقترب من الفوز بعقد إنشاء محطة التحلية المستقلة التي تنفذها هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية "فيوا" في أم القيوين.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق أن شركته تطلع للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وفي فبراير الماضي قام تجمع تقوده شركة أكوا باور السعودية بتوقيع عقود تنفيذ أول مشروع في المملكة لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 300 ميجا واط من الطاقة الشمسية، مع الشركة السعودية للكهرباء لتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية.

وكانت استثمارات شركة أكوا باور السعودية قد بلغت ومنذ العام قبل الماضي نحو 120 مليار ريال ( 31.9 مليار دولار أمريكي)، موزعة على 35 مشروعاً في 10 دول.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.