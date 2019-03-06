شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح"الدوائية" 32% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 32.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 100.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 148.5 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 131.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 188.9 مليون ريال في العام 2017.

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ويُعزى تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 8.02% نتيجة لعدة عوامل مؤثرة فى سوق الدواء فى القطاع الخاص داخل المملكة وكذلك نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية فى بعض الدول مما أثر على عمليات التصدير إليها.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2017.

كذلك انخفض إجمالى الربح لإحدى الشركات التابعة والتى تعمل فى مجال الرعاية الصحية بنسبة 29% مقابل نفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب تخفيض أسعار الخدمة لمرضى وزارة الصحة وبعض شركات التأمين.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 88 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 136.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 35.6%.