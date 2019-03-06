شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الدوائية" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، في اجتماعه المنعقد بتاريخ أمس الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018 بقيمة 120 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 120 مليون سهم، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، سيكون تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي سوف يحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 60 مليون ريال، وبما يعادل 50 هللة للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 148.5 مليون ريال في العام 2017.

ويُعزى تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 8.02% نتيجة لعدة عوامل مؤثرة فى سوق الدواء فى القطاع الخاص داخل المملكة وكذلك نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية فى بعض الدول مما أثر على عمليات التصدير إليها.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2017.