شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مصرف عجمان" تُقر توزيع أرباح بواقع 3.5 فلس للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف عجمان، بجلستها المنعقدة، أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 3.5% من رأس المال، بواقع 3.5 فلس للسهم، بقيمة إجمالية 73.5 مليون درهم على المساهمين نقداً على العام 2018.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى تاريخ 12 مارس الجاري.

وصدقت الجمعية على النتائج المالية والحسابات الختامية للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

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يذكر أن المصرف قد قام بتوزيع أرباح بنسبة 3.5% من رأس المال، بواقع 3.5 فلس للسهم، بقيمة إجمالية 58.8 مليون درهم على المساهمين نقداً على العام 2017.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 170 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 132.6 مليون درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 28.2%.

هذا وتراجعت الخسارة من انخفاض القيمة المحملة على الموجودات المالية إلى 112.6 مليون درهم في 2018 من 195 مليون درهم خلال 2017.