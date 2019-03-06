شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الاتصالات" تبحث تخصيص ميزانية لتقديم مساهمات طوعية وتوزيعات نقدية في 20 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مجموعة الإمارات للاتصالات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، لمناقشة تخصيص ميزانية لا تزيد على 1% من متوسط أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين 2017- 2018 لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستناقش تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

هذا وتنظر الجمعية في وضع سقف للاقتراض يعادل مرة ونصف (150%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاكات فترة الاثني عشر شهرًا الماضية حسب البيانات المالية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية، أو ثلاثين مليار درهم أيهما أقل.

وستنظر الجمعية في مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2018، بما يعادل 40 فلساً للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال عن النصف الأول من عام 2018، بما يعادل 40 فلساً للسهم.

وبذلك يصل إجمالي التوزيعات النقدية عن العام 2018 إلى 80% من رأس المال، بواقع 80 هللة للسهم.

كذلك ستصدق الجمعية على النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح- عائدة لحقوق الملكية- خلال العام 2018 بلغ 8.6 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 8.4 مليار درهم خلال العام 2017.