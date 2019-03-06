شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي للفنادق تتوقّع 200 مليون درهم تدفقات نقدية في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّع خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، أن تحقق شركته تدفقات نقدية بنحو 200 مليون درهم في 2019 بعد استحواذها على 5 فنادق مملوكة لشركة "إعمار للضيافة".

وأضاف أنيب، أن الشركة أتمت بنجاح صفقة الاستحواذ في فبراير بعد استيفاء كل المتطلبات، وشمل الاستحواذ كل الأصول بما فيها الأراضي، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وذكر أنيب أن الاستحواذ سيوفر للشركة نحو 1000 غرفة فندقية في دبي من خلال فنادق "العنوان بوليفارد" و"العنوان دبي مول" و"العنوان دبي مارينا" و"منزل داون تاون" و"فيدا داون تاون".

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وكان الشركة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن قيمة صفقة الاستحواذ على 5 فنادق من مجموعة إعمار للضيافة المملوكة لشركة إعمار العقارية والتي تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن الصفقة سيتم تمويلها بواقع 1.6 مليار درهم من خلال قرض بنكي، بالإضافة إلى 600 مليون درهم من مصادر الشركة الذاتية، متوقعة زيادة أرباحها من خلال تلك الصفقة بقيمة 217 مليون درهم.

ورجحت أن تظهر الصفقة في بيانات الشركة بالربع الأول من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، بتوزيع أرباح بنسبة 13% من رأس المال، وبما قيمته 130 مليون درهم، على المساهمين نقداً مايعادل 13 فلسا لكل سهم عن العام 2018، وذلك مقابل 125 مليون درهم في 2017، و 122 مليون درهم في 2016.