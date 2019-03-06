شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زجاج" تتراجع 53% في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها بنسبة 53.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 30.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 65.2 مليون ريال في العام 2017.
وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 14.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 8.5 مليون ريال في العام 2017.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى اشتمال أرباح العام 2017 من إضافة 10% من الاستثمار في الزجاج المسطح بمبلغ 26.7 مليون ريال.
واشتمل العام 2018 على خسائر تخفيض تمويل قديم لشركات زميلة "شركة الإنارة" بمبلغ 10 ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي.
وتراجعت الإيرادات إلى 98.7 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 116.9 مليون ريال في العام 2017.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 31.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 67.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبتراجع نسبته 53.25%.
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