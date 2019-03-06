شكرا لقرائتكم خبر عن سيادة للتطوير العقاري تطلق مشروعاً بتكلفة استثمارية 250 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري أمس عن مشروع «المهرة» السكني، في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويشتمل المشروع على بنايتين متوسطتي الارتفاع، حيث يوفر المشروع نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة متميزة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها، وذلك وفقا لصحيفة الخليج.

وأكد شوقي دراجي، المدير التنفيذي للشركة، أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية تدل على تحسن النشاط العقاري، موضحاً أن مشروع «المهرة» السكني يوفر فرصاً استثمارية وسكنية متميزة.

وكان موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، قد أكد في وقت سابق أن التطورات التي يشهدها القطاع العقاري تأتي من زيادة المعروض من الوحدات العقارية عن الطلب.