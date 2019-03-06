شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات أولية تظهر زيادة أكبر من التوقعات في مخزونات النفط بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية أن مخزونات النفط في البلاد ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 7.3 مليون برميل بينما أشارت توقعات المحللين إلى زيادة بحوالي 1.9 مليون برميل.



وكشفت البيانات أيضاً عن انخفاض مخزونات البنزين بحوالي 391 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس/آذار الجاري.



أما مخزونات المقطرات التي تشمل زيوت التدفئة، فقد أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاضها بحوالي 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر الأربعاء صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة، والتي تترقبها الأسواق لمعرفة مدى تأثيرها على تحركات أسعار النفط.