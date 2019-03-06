شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي تداولات اليوم على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم بعد تذبذبها بين خسائر ومكاسب طفيفة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى استمرار ترقب نتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة 59.7 نقطة خلال فبراير/شباط الماضي.



على صعيد آخر، أعلن مسؤول صيني رفيع المستوى بأن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً يتراوح بين 6% و6.5% خلال عام 2019 مقارنة بالنمو المسجل في عام 2018 عند 6.6%.



وفي أسواق النفط، تراجع خام "ويست تكساس" عند الإغلاق ثلاثة سنتات فقط إلى 56.56 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 57.1 دولار وأقل سعر عند 55.09 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 65.86 دولار للبرميل مسجلاً أعلى سعر اليوم عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 65.04 دولار.



ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يحب قوة الدولار ويفضل التيسير الكمي، ولكن البنك المركزي يرى أن أي تحركات للعملة يجب أن تكون داعمة لنمو الاقتصاد دون النظر إلى قوتها أو ضعفها.



وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" بثلاث عشرة نقطة إلى 25806 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 25877 نقطة وأقل مستوى عند 25725 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنقطة واحدة إلى 7576 نقطة مسجلاً اعلى مستوى في الجلسة عند 7598 نقطة وأقل مستوى عند 7543 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد انخفض بثلاث نقاط إلى 2789 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 7296 نقطة، وأقل مستوى عند 2783 نقطة.