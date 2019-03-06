شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع بحوالي 4%..وسوق العملات الرقمية يستعيد 5 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل بصحبة غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم حيث تعافت أكبر عشرين عملة من حيث القيمة بعد تعرضها لمبيعات مكثفة في تعاملات أمس، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".



وتعافت الريبل اليوم بشكل جزئي من خسائر الأمس، ولكنها لا تزال منخفضة بنسبة 7% على مدار السبعة أيام الماضية.

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وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:45 جرينتس بنسبة 3.8% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولارن بينما قدرت قيمتها السوقية بحوالي 31.5 مليار دولار.



وصعدت أيضاً "بتكوين" بنسبة 3.5% إلى 3856 دولارا، وبلغت أعلى سعر عند 3901.4 دولار وأقل سعر عند 3711.1 دولار بقيمة سوقية ناهزت 67.7 مليار دولار.



وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة إلى 130 مليار دولار اليوم من 125 مليار دولار أمس وارتفع حجم التداول اليوم إلى 30 مليار دولار.