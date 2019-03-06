شكرا لقرائتكم خبر عن خطة من "إكسون موبيل" و"شيفرون" لزيادة إنتاجهما من أكبر الحقول النفطية في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "إكسون موبيل" و"شيفرون" إنهما تخططان لزيادة إنتاجهما من النفط والغاز الطبيعي من أكبر حقول الخام الصخرية في الولايات المتحدة في غضون السنوات القليلة القادمة.



وبحلول عام 2024، ترى "إكسون موبيل" أنه بإمكانها زيادة إنتاجها من الحقل البرمي إلى مليون برميل يومياً من المكافيء النفطي، وهو ما سيمثل ارتفاعاً بنسبة 80% من المستويات الحالية.



ومن جانبها، أكدت "شيفرون" هي الأخرى آنها تنوي رفع إنتاجها من الحقل البرمي – الذي يغطي أجزاء من "تكساس" و"نيو مكسيكيو" – إلى 900 ألف برميل يومياً من المكافيء النفطي بحلول عام 2023 مع توقعات بأن يصل إنتاجها إلى 600 ألف برميل يومياً من المكافيء النفطي بنهاية عام 2020.

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ويعد الحقل البرمي الأكبر في صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة وشكل محور طفرتها من الخام الصخري كما أنه عزز مكانة أمريكا لتصبح أكبر منج للنفط والغاز الطبيعي في العالم.



وأعلنت "إكسون" أن إنتاجها من الحقل البرمي قفز بنسبة 93% خلال الربع السنوي الرابع من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.



وأضافت الشركة أن ما تمتلكه من أصول في هذا الحقل يمكن أن ينتج عنه عوائد قوية حتى في أوقات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.



أما "شيفرون"، فقد ارتفع إنتاجها من الحقل البرمي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 84% إلى 377 ألف برميل يومياً من المكافيء النقطي مقارنة بنفس الفترة قبل عام.