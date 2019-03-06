شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين وصلت ثروة مؤسس "أمازون" الأغنى في العالم؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجلة "فوربس" عن قائمتها السنوية المتعلقة بترتيب أغنى الشخصيات على مستوى العالم في 2019، واحتل مؤسس "أمازون" الأمريكي "جيف بيزوس" صدارة القائمة للعام الثاني على التوالي.



وبلغت ثروة "بيزوس" 131 مليار دولار تفوق بها على مواطنه الشهير "بيل جيتس" الذي امتلك ثروة بحوالي 96.5 مليار دولار.



وكان "بيزوس" قد أسس "أمازون" عام 1994 كموقع لبيع الكتب على الإنترنت، ولكنه وسع نشاطها لاحقاً حتى انخرطت الشركة في مجال الشحن وتوصيل الطعام وتتوجه أيضاً نحو إنتاج محتويات الفيديو الأصلية.

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وتجاوزت القيمة السوقية لـ"أمازون" حاجز التريليون دولار في العام الماضي، ولكن بفعل تراجع سهمها لاحقاً، انخفضت القيمة أدنى هذا المستوى وسجلت أمس 837.4 مليار دولار محتلةً بها المرتبة الثانية من حيث أكبر الشركات المدرجة بعد "مايكروسوفت".



وفي عام 2018، سجلت "أمازون" إيرادات بنحو 230 مليار دولار في حين قفزت أرباحها السنوية إلى مستوى قياسي بحوالي عشرة مليارات دولار مقابل ثلاثة مليارات دولار عام 2017.



ويمتلك "بيزوس" حصة في "أمازون" بجانب امتلاك شركة "بلو أوريجن" المتخصصة في الأنشطة الفضائية بالإضافة إلى صحيفة "واشنطن بوست".