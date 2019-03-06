شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار رغم الضغوط الواردة من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام جلسة الثلاثاء على الرغم من انخفاض الذهب للجلسة السابعة على التوالي وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق بشأن نمو الاقتصاد الصيني.



وكشفت الحكومة الصينية اليوم عن انها خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما يتراوح بين 6% و6.5% من 6.6% عام 2018.



وعلى أثر ذلك، أكدت بكين عزمها ضخ حوافز لدعم نمو الاقتصاد من بينها خفض الأعباء الضريبية عن كاهل الشركات والأعمال الرئيسية.

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من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 19:18 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.01 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



واستقرت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار عند 15.105 دولار للأوقية، وهو نفس إغلاق الجلسة الماضية، وسجل المعدن اعلى سعر اليوم عند 15.175 دولار وأقل سعر عند 15.06 دولار.



على النقيض، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 1284.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1292.6 دولار وأقل سعر عند 1282 دولاراً.