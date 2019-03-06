شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يستقر أمام الدولار بعد تصريحات "كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلل الجنيه الإسترليني الخسائر التي تعرض لها في وقت سابق اليوم، واستقر أمام الدولار في أعقاب تصريحات محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" الذي تحدث عن أبرز التطورات بشأن "بريكست".



ومع اقتراب مهلة المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في التاسع والعشرين من مارس/آذار الجاري، لا تزال الأسواق في انتظار توصل بريطانيا إلى صفقة مع بروكسل.



ورغم ذلك، أكد "كارني" بأن المملكة المتحدة اتخذت إجراءات حثيثة للاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق أو صفقة.

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وأضاف "كارني" أن بريطانيا أعدت أسواقها المالية وقطاعها المصرفي بالإضافة إلى محاولات لتقليل المخاطر المحتملة قدر الإمكان.



وشدد "كارني" على أنه في أسوأ سيناريوهات "بريكست"، سوف يهبط الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 8% كما سترتفع البطالة إلى 7% والتضخم اعلى مستهدف البنك المركزي بنسبة 2%.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار في الساعة 19:20 جرينتش عند 1.3178، وسجلت العملة البريطانية أعلى مستوى أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3197 وأقل مستوى عند 1.3098.