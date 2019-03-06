شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنك إنجلترا يبشر الأسواق بشأن "بريكست"..ولكن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" إن المملكة المتحدة حققت نجاحات بناءة في إطار استعدادتها لعدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج "بريكست".



وعلى الرغم من ذلك، يرى "كارني" أن ثمة تداعيات اقتصادية على بريطانيا ستنجم عن عدم التوصل إلى صفقة مع المفوضية الأوروبية.

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وأكد "كارني" على أن السلطات البريطانية اتخذت خطوات لحمامية أسواقها وتقليل المخاطر المالية المحتملة بالتزامن مع محاولات الحكومة برئاسة "تيريزا ماي" التفاوض مع بروكسل للتوصل إلى آلية مشتركة للخروج بصفقة عادلة.



وعلق "كارني": "لو خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري دون اتفاق، فمن المتوقع حدوث بعض الاضطرابات ولكن لن يحدث انهيار في الأسواق أو الاقتصاد البريطاني".



ورغم ذلك، أشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن هذا السيناريو سينجم عنه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 8% وهبوط أسعار الإسكان بنسبة 30% وارتفاع معدل البطالة إلى 7.5% وتسارع معدل التضخم اعلى المستهدف بنسبة 2%.