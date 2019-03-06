شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للجلسة السابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للجلسة السابعة على التوالي بفعل صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتسببه في ضغوط على المعادن بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.



وكشفت بيانات النشاط الخدمي الأمريكي نمو هذا القطاع في الشهر الماضي بوتيرة فاقت التوقعات، وذلك على الرغم من تباطؤ نمو وتيرة التوظيف في الأنشطة الخدمية خلال فبراير/شباط.



وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عن كثب صدور تقرير الوظائف الشهري لوقوف على حالة سوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم.

Advertisements



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:18 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.01 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن الرئيس "ترامب" لا يريد الدولار قوياً كما أنه يفضل التيسير الكمي، ولكن البنك المركزي يفضل أن تتواكب تحركات الدولار مع ما يصب في صالح الاقتصاد.



وانخفضت أسعار الذهب بحلول الساعة 18:30 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1284.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1290.6 دولار وأقل سعر عند 1282 دولاراً.