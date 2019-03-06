شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بدعم بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ارتفع في الشهر الماضي إلى 59.7 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى المستوى 56.7 نقطة خلال يناير/كانون الثاني.

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ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي اليوم بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يريد أن يكون الدولار قوياً، ولكن ليست القوة ذات أهمية، بل إن الأهم أن تكون تحركات العملة في صالح الاقتصاد.



وأكد "باول" على أن الدولار لا يزال أدنى الارتفاعات التي سجلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي مشيراً إلى أن البنك المركزي تبنى نهجاً جديدأً يرتبط بتثبيت الفائدة والصبر في رفعها إلى حين وضوح الرؤية.



وعلى صعيد تداولات اليوم، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:15 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.01 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.