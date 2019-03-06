شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويستقر خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلت أسعار النفط عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم، واستقرت خلال الجلسة بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومن المنتظر اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، في حين ستكشف إدارة معلومات الطاقة غداً عن البيانات الرسمية.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:43 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.01 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.

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وساد قلق بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إعلان الصين خفض توقعاتها للنمو هذا العام إلى ما بين 6% و6.5% من 6.6% عام 2018.



واستقرت أسعار خام "ويست تكساس" في الساعة 16:44 جرينتش عند 56.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.1 دولار وأقل سعر عند 56.09 دولار.



واستقرت أيضاً أسعار "برنت" عند 65.6 دولار للبرميلن وسجل أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 65.04 دولار.