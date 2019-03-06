شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يتخلى عن مكاسبه وينخفض خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلى الدولار الاسترالي عن المكاسب التيس سجلها في وقت سابق اليوم عقب قرار البنك المركزي، وتحول نحو الانخفاض عقب خفض الصين لتقديرات نموها الاقتصادي.



كان الدولار الاسترالي قد حقق مكاسب طفيفة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة عند 1.50% دون تغيير، وهو المستوى الأدنى منذ أغسطس/آب عام 2016.



أما الصين، فقد قلصت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6% و6.5%، في حين رفعت تقديراتها لعجز الموازنة إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

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من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق في ترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.



يأتي ذلك في انتظار القمة المزمع انعقادها هذا الشهري بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وانخفض الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:08 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7069، وسجل أعلى سعر عند 0.7093، وأقل سعر عند 0.7057.