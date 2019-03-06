شكرا لقرائتكم خبر عن نمو النشاط الخدمي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سجل نمواً أسرع من التوقعات خلال فبراير/شباط.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 59.7 نقطة في الشهر الماضي من 56.7 نقطة خلال يناير/كانون الثاني.



وفي تفاصيل البيانات، انخفض مؤشر الأسعار إلى 54.4 نقطة من 59.4 نقطة، كما تراجع مؤشر التوظيف في القطاع الخدمي إلى 55.2 نقطة من 57.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر النشاط الاستثماري ومؤشر الطلبيات الجديدة.