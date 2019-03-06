شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة وسط عدم يقين بشأن الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع استمرار ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين فضلاً عن إعلان الأخيرة عن خفض مستهدفها للنمو الاقتصادي هذا العام.



وكشفت الحكومة الصينية عن أنها خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى ما يتراوح بين 6% و6.5% كما رفعت مستهدفها لعجز الموازنة إلى 2.8% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 2.6%.



ولا يزال الترقب سيد الموقف فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقمة المزمع انعقادها بين رئيسي البلدين في وقت لاحق هذا الشهر.



وفي بداية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 جرينتش بحوالي 12 نقطة إلى 25807 نقاط، وتراجع "ناسداك" بخمس نقاط إلى 7572 نقطة، فيما انخفض "ستاندرد أند بورز" بثلاث نقاط إلى 2789 نقطة.