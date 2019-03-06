شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع بعد إعلان الصين عن حوافز ضريبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم رغم إعلان أكبر مستهلك للمعدن في العالم "الصين" أن خفض توقعات نموها الاقتصادي، ولكن في نفس الوقت، تم الكشف عن حوافز ضريبية.



وحذرت الحكومة الصينية أيضاً عن تقلبات في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تزامناً مع استمرار النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.



وخفضت بكين مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما بين 6% و6.5% هذا العام، بينما رفعت مستهدف عجز الموازنة إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% سابقاً.

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وتعهدت الحكومة الصينية بخفض الأعباء الضريبية عن كاهل الشركات والصناعات الرئيسية بما يصل إلى تريليوني يوان في المجمل.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:53 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار في الساعة 14:53 جرينتش بنسبة 1% إلى 2.93 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.95 دولار وأقل سعر عند 2.90 دولار.