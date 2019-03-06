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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد هبوطها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، وذلك قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، لكن لا تزال الأسعار تحت ضغط تجدد المخاوف حيال الاقتصاد الصيني " ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم" ، خاصة بعدما خفضت الحكومة الصينية توقعات النمو خلال 2019.
بحلول الساعة 13:25جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.41$،وسجل أعلى مستوي 56.89$ ،وأدنى مستوي 56.08 $ .
وصعد خام برنت إلى مستوي 65.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 65.52$ ،وسجل أعلى مستوي 65.98$ ،وأدنى مستوي 65.03$.
حقق الخام الأمريكي عند تسوية الاثنين ارتفاعا بنسبة 1.3% ، بعدما خسر يوم الجمعة نسبة 2.6% بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، وصعدت عقود برنت بالأمس بنسبة 1.1% بعد انخفاض بنسبة 2.1% يوم الجمعة.
دعم صعود أسعار النفط يوم الاثنين ارتفاع المعنويات بالأسواق المالية ، بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الصيني " شي جين بينغ" قد يتوصلا إلى اتفاق تجاري رسمي فى قمة سوف تعقد فى 27 آذار/مارس الجاري ، فى ظل التقدم المستثمر فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.
تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .
قالت الصين يوم الثلاثاء إنها تستهدف نموا اقتصاديا يتراوح بين 6.0 % إلى 6.5 % خلال 2019 ، بانخفاض عن معدل النمو فى 2018 البالغ 6.6% ، والذي يعد أدنى وتيرة نمو لثاني أكبر اقتصاد فى العالم فى حوالي ثلاث عقود تقريبا.
وأظهرت بيانات فى "بكين" نمو قطاع الخدمات الصيني فى شباط/فبراير بأقل وتيرة فى أربعة أشهر ،تحت ضغط انخفاض الطلبيات الجديدة فى الداخل والخارج ، الأمر الذي زاد الشكوك تجاه نمو الاقتصاد الصيني.
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