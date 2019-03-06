شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد سلسلة ارتفاعات متتالية جاء انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بجلسة اليوم ، مسجلاً خسائر بلغت -0.05% بما يعادل -4.05 نقطة ، مصحوباً بارتفاع متزايد لأحجام التداول بقيمة بلغت 118,911,468 وذلك مقارنة بقيمة 112,198,134 في جلسته السابقة ، بقيمة تخط 2,6 مليار ريال ، تقاسمتها 93,512 صفقة .
وبلغت عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 72 سهم مقابل 89 سهم سجلوا انخفاضاً .
انخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.09% بما يعادل -3.18 نقطة ، وبأحجام تداول بلغت 39,272 ، وبقيمة بلغت تخطت بقليل مليون ريال ، تقاسمتها 147 صفقة .
أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية سهم دار الأركان (4300) بأحجام تداول بلغت 19,727,322 ، ومن بعده جاء سهم كيان السعودية (2350) بأحجام تداول بلغت 5,980,888 .
وعن أكثرها تنفيذاً للصفقات جاء سهم دار الأركان أيضاً (4300) بعدد صفقات 5,569 صفقة ، ويليه سهم جبل عمر (4250) بعدد 2,796 صفقة .
أما عن أعلى الأسهم ارتفاعاً فهو سهم اليمامة للحديد (1304) بنسبة بلغت 9.93% بما يعادل 1.46 ريال ، وجاء من بعده سهم إعمار (4220) بنسبة بلغت 5.23% بما يعادل 0.51 ريال .
وأكثرها انخفاضاً فجاء سهم رعاية (4005) بنسبة بلغت -3.29% بما يعادل -1.60 ريال ، ويليه سهم المراعي (2280) بنسبة بلغت -2.00% بما يعادل -1.10 ريال .
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