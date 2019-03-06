شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الخامس على التوالي بدعم صعود عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، وقبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الخدمات الأمريكي خلال شباط/فبراير ، وتصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوي 96.72 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.58 نقطة ،وسجل أدني مستوى عند 96.57 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.73 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وبدعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

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ارتفعت عوائد السندات بعد التطورات الإيجابية لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من التوصل لاتفاق تجاري شامل ،قالت شبكة سي إن بي سي إن المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تمر بالمراحل الأخيرة ،وأن الاتفاق النهائي قد يتم فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر بالعالم ،والتي توفر أدلة حول مسار النمو خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 15:00 جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 57.4 نقطة فى شباط/فبراير من 56.7 نقطة فى كانون الثاني/يناير.

ويتابع المستثمرين أيضا فى أوقات متلاحقة اليوم تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي فى ريتشموند "توم باركن " ، ورئيس الاحتياطي الاتحادي فى بوسطن"إريك روزنغرين " ، بحثا عن أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.