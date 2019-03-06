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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أشهر بدعم صعود أسعار النحاس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى خمسة أيام ، لتتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم صعود أسعار النحاس بالسوق العالمية ، ويكبح المكاسب قوة أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.10$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.06$،وسجلت الأعلى عند 15.16$ ، والأدنى عند 15.06$.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل شباط/فبراير الماضي ، وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 15.05$ للأوقية ، مع هبوط معظم المعادن المسعرة بالدولار الأمريكي .
انخفضت أسعار الفضة بنسبة 4.4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر كانون الثاني/يناير 2018 ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ، وضعف طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.
ارتفعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بنسبة 1.4% ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، لتقود صعود معظم أسعار المعادن الصناعية ، مع تجدد مخاوف تقلص المخزون العالمي.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس عند 96.73 نقطة ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقاومة بالدولار الأمريكي.
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