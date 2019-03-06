شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنزل من أعلى مستوى فى 5 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى أربع جلسات ، لتنزل من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى مخاوف حيال الاقتصاد الصيني ، بعدما خفضت الحكومة الصينية توقعات النمو خلال هذا العام.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 11:19 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بعد أنباء إيجابية عن قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

تراجع مؤشر ستوكس قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى الأربع جلسات الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ومع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع السلع المنزلية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض سهم " ريتش مونت " بأكثر من 3% ، بعدما خفض بنك أوف أميركا تقييم السهم إلى أداء سيئ.

قالت الحكومة الصينية يوم الثلاثاء إنها تستهدف نموا اقتصاديا يتراوح بين 6.0 % إلى 6.5 % خلال 2019 ، بانخفاض عن معدل النمو فى 2018 البالغ 6.6% ، والذي يعد أدنى وتيرة نمو لثاني أكبر اقتصاد فى العالم منذ عام 1990.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل عمليات تصحيح و جني أرباح.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس أكثر من 0.1% ، وعلى خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.3%.