شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النفط تداولات إيجابية جديدة لكنه لا يزال دون المقاومة المحورية 57.46، وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 55.35 ثم 54.50.

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