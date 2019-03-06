شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل قوي ليكسر مستوى 1.1300 ويحاول الثبات دونه، مما يفتح الطريق أمام تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مستوى 1.1180 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج إلى إغلاق يومي دون 1.1300 لتأكيد استمرار الانخفاض المتوقع.

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