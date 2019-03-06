شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح محافظاً على ثباته فوق الدعم المحوري 0.7044، وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.7250.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7045 والمقاومة 0.7150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد