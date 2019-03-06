شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 66.40، فإن الاتجاه الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تتواجد عند 63.95 ثم 63.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.95 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت